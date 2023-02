300 Callcenter-Mitarbeiter in Itzehoe bangen um ihre Jobs Stand: 08.02.2023 13:26 Uhr Das Callcenter Tricontes360 in Itzehoe hat Insolvenz angemeldet. Das bestätigte die Hamburger Kanzlei des Insolvenzverwalters. Das Unternehmen gehört zu den größten Arbeitgebern in Itzehoe.

300 Menschen arbeiten bei dem Callcenter Tricontes360 in Itzehoe (Kreis Steinburg) und bangen derzeit um ihre Jobs. Das Unternehmen meldete Insolvenz an. Insgesamt arbeiten 2.400 Mitarbeiter an 14 Standorten. Auch die Niederlassungen in Hamburg und Frankfurt stehen nach Angaben des Insolvenzverwalters vor der Insolvenz. Ausländische Töchter sollen nicht betroffen sein.

Insolvenzverwalter: Chance für Neuanfang

Zu den Gründen der Insolvenz äußerte sich das Unternehmen noch nicht. Die Ursachen müssten noch analysiert werden, hieß es von der Kanzlei. Der Betrieb laufe zunächst weiter. Die Beschäftigten werden weiter bezahlt, es gebe keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Der Insolvenzverwalter sieht das Verfahren als Chance für einen schuldenfreien Neuanfang.

Itzehoes Bürgermeister Ralf Hoppe (parteilos) hofft, dass sich das Unternehmen betriebswirtschaftlich sanieren kann. Tricontes360 gehört zur Ströer Gruppe - einem Anbieter für Außenwerbung. Es arbeitet unter anderem für Stromanbieter und hilft Verbrauchern zum Beispiel bei nicht angekommenen Paketen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.02.2023 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Konjunktur