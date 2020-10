Überblick: Der Weg zur GroKo

Rund sechs Millionen Niedersachsen waren am 15. Oktober aufgefordert, ihre Abgeordneten für den Niedersächsischen Landtag zu wählen. Überraschend geht die SPD deutlich als stärkste Kraft hervor. Drittstärkste Partei nach der CDU sind die Grünen. Für eine Fortsetzung der rot-grünen Regierungskoalition reicht es allerdings nicht. Was nun? Jamaika- oder Ampel-Bündnis? Beides hat in Niedersachsen keine Chance. Die SPD findet in der CDU einen neuen Partner.