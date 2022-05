Stand: 29.09.2017 17:03 Uhr Landtagswahl: Ihre Kandidaten im Überblick

Der Kampf um die Landtagswahl in Niedersachsen am 15. Oktober ist in vollem Gange. Jetzt hat die niedersächsische Landeswahlleitung Listen mit allen Kandidaten, Parteien und den entsprechenden Wahlkreisen veröffentlicht. Die Wähler können nun einsehen, wem sie in ihrem Wahllokal ihre Stimme geben können.

Insgesamt treten in diesem Jahr 706 Kandidaten und 17 Parteien an. Zehn Bewerber versuchen es dabei auf eigene Faust und kandidieren ohne Parteizugehörigkeit. Zum Vergleich: Bei der letzten Landtagswahl 2013 waren es nur drei Einzelbewerber. Der jüngste aller Kandidaten ist mit 18 Jahren Viktor Neufeld aus Gifhorn. Der Bundesfreiwilligendienstleistende bewirbt sich über die Landesliste der Linken. Die Linkspartei stellt mit Ursula Stevens-Kimpel zugleich auch die älteste Bewerberin, die 78-Jährige kandidiert im Wahlkreis Leer.

In puncto Geschlechterverteilung bei den Parteien fällt besonders auf, dass am rechten Rand die Männer dominieren. Die AfD kommt auf einen Männeranteil von rund 84 Prozent. Für die Liberal-Konservativen Reformer (LKR), die Partei des AfD-Aussteigers Bernd Lucke, ist nur eine einzige Frau unter den Bewerbern.

In den 87 Wahlkreisen treten insgesamt 544 Bewerber an, wobei nur CDU, SPD und Die Linke in allen Wahlkreisen vertreten sind. Die FDP bewirbt sich in 86 Wahlkreisen für ein Direktmandat, die Grünen in 83, die AfD ist in 62 Bezirken mit der Erststimme wählbar. Eine vollständige Übersicht aller Wahlkreise samt der darin kandidierenden Parteien finden Sie hier.

