Testbetrieb in Burgdorf: Autonom fahrender Bus vorgestellt Stand: 13.05.2025 15:25 Uhr Noch in diesem Jahr soll in Burgdorf (Region Hannover) testweise ein voll automatisierter Linienbus fahren. Ein Pilotprojekt sieht vor, dass der Bus autonom im regulären Stadtverkehr unterwegs ist.

Am Dienstag hat die Region Hannover das Projekt "albus" vorgestellt. Der Elektrobus ist den Angaben zufolge acht Meter lang und bietet 22 Sitzplätze. In dieser Größe gebe es noch keinen autonomen Bus in Deutschland. Das Fahrzeug kann laut der Region Hannover bis zu 40 Stundenkilometer erreichen und soll zukünftig eine etwa sieben Kilometer lange Strecke in Burgdorf abfahren. Auf der Route liegen den Angaben zufolge neben 13 Haltestellen diverse Kreuzungen mit Ampeln, Kreisverkehre und Fußgängerüberwege - die der Bus ohne Fahrer bewältigen wird, hieß es.

Autonomes Fahren könnte Verkehrsbetriebe entlasten

Die Region sprach in einer Mitteilung von einem "Versuch, wie es ihn in dieser Form in Deutschland bislang noch nicht gegeben hat". Der Bus sei für den voll automatisierten Betrieb mit Sensoren, Hardware und Software ausgestattet. Ein vergleichbares Projekt gibt es den Angaben zufolge in Norwegen. Dort sei ein ähnliches Fahrzeug bereits seit fast drei Jahren im Einsatz. Das Verkehrsunternehmen Üstra blickt gespannt auf das Pilotprojekt. "Das autonome Fahren kann, wenn die Technologie ausgereift ist, ein Puzzleteil zur Entlastung sein", sagte Üstra-Arbeitsdirektorin Denise Hain.

Realer Testbetrieb soll im dritten Quartal starten

Da das Projekt im realen Straßenverkehr erprobt wird, seien besondere Genehmigungen erforderlich. Diese liegen nach Angaben der Region Hannover nun vor. Zunächst sollen sogenannte Messfahrten durchgeführt werden, damit der Bus die zukünftige Strecke und ihre Umgebung genauestens erfassen und ausmessen kann. Bei diesen Touren werde zur Beobachtung auch Personal mitfahren. Der reale Testbetrieb mit Fahrgästen startet den Angaben zufolge im dritten Quartal dieses Jahres. Daran teilnehmen können volljährige Personen, die sich zuvor angemeldet haben, hieß es. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr mit etwa 3,7 Millionen Euro noch bis Ende des Jahres gefördert.

