Katharina Raabs Werkzeuge sind Pinzette und Zahnstocher. Damit baut die Künstlerin aus Hannover kleine Welten - für 250.000 TikTok-Fans. Inzwischen ist sie so erfolgreich, dass die Mini-Kunst ihr Studium finanziert.

von Johanna Hausmann

In ihrem ersten Video, das mehr als eine Million Aufrufe auf TikTok hat, baut Katharina Raab eine kleine Bibliothek. Darin: Mehrere Tausend Bücher im Maßstab 1:50. Jedes einzelne dieser Bücher, die gerade einmal so groß sind wie der Nagel eines kleines Finger, hat die 27-Jährige aus sogenannter Architektur-Pappe einzeln ausgeschnitten.

Künstlerin zu ihrem Erfolg: "Damit habe ich nicht gerechnet"

Ob es diese Liebe zum Detail ist, der schier endlose Aufwand - oder sind es ihre humorvollen Vertonungen ihrer Videos: Katharina Raab ist sich selbst nicht sicher, was der Grund für ihren Erfolg ist. "Mittlerweile sind die Voiceover (Tonaufnahme der Stimme, d. Red.) und die Erzählungen auch ein großer Bestandteil, der meine Kunst ausmacht. Und damit habe ich vorher auf jeden Fall nicht gerechnet", sagt sie.

Miniatur-Kunst finanziert ihr Studium

Ihre erste Miniatur hat Katharina Raab 2020 während der Pandemie gebaut - aus Langeweile, wie sie sagt. Das erste Projekt: Die Winkelgasse aus Harry Potter. Seitdem konnte sie nicht mehr aufhören, sagt sie. Drei Jahre später veröffentlichte sie auf TikTok das erste Mal ein Video von einem ihrer Projekte - und stieß auf ein begeistertes Publikum.

"Ich find's ganz überwältigend und ein ganz, ganz großes Privileg, von meiner Kunst leben zu können."

Inzwischen hat sie über 4,5 Millionen Likes gesammelt und kann mit ihrer Kunst ihr Bühnenbild-Studium finanzieren. "Es passiert mehrfach am Tag, dass ich mich mal kurz zwicken muss", sagt Raabe. "Dass ich meinen Kleinkram machen kann und damit meinen Lebensunterhalt bestreiten kann."

Lange Warteliste für Auftragsarbeiten

Katharina Raab verdient einerseits ihr Geld durch TikTok: Ab einer gewissen Reichweite schüttet das Unternehmen pro Klick Geld an Content Creator aus. Andererseits hat Katharina Raab eine lange Warteliste für Auftragsarbeiten. Eine dieser Auftragsarbeiten steht neben ihrem Werktisch: das Modell eines kleinen Hauses mit einem Zwiebeltürmchen aus Zinn ,der Nachbau eines echten Hauses. "Der Kunde hat das Haus renovieren lassen und wollte es gerne nochmal in klein haben", erklärt Raab. "Warum auch nicht."

Preise festlegen: Eine Herausforderung

Eine kleine Herausforderung für die Künstlerin: Preise festlegen. "Da spielt auch das Problem mit rein, dass man sich oft nicht traut, etwas für seine eigene Kunst zu verlangen", sagt sie. "Aber ich versuche immer einzuschätzen, wie viel Zeit das Projekt in etwa kosten wird." An dem kleinen Modell-Haus saß Katharina Raab etwa einen Monat - und verlangt dafür etwas mehr als 1.000 Euro.

Inspiration für Nachwuchs-Künstler

Besonders schön findet Raab an ihrem Nebenjob, wie viele Menschen sich an ihrer Kunst erfreuen. Leute schrieben ihr oft, die Videos seien eine Art Alltagsflucht. Über eine bestimmte Rückmeldung freut sie sich ganz besonders. "Was ich auch oft höre sind Nachrichten von Eltern, die meine Videos mit ihren Kindern gucken. Und dann sagen, dass ihre Kinder Miniatur-Künstler werden wollen", sagt Raab. "Und dann muss ich mich immer sehr zusammenreißen, dass mein Herz nicht platzt vor Stolz und Rührung."

