Zur Einschulung: Ehrenamtliche packen Ranzen für bedürftige Kinder Stand: 13.05.2025 20:31 Uhr Im Osnabrücker Rosenhof haben am Dienstag Ehrenamtliche 500 Schulranzen für Kinder aus einkommensschwachen Familien gepackt. Auch Tatort-Schauspieler Klaus J. Behrendt und Tommy Reichenberger vom VfL Osnabrück halfen mit.

Der Schulstart eines Kindes kann für Eltern eine teure Angelegenheit sein: Alleine ein Erstklässler-Schulranzen könne je nach Marke und Modell schon mal 250 Euro und mehr kosten, heißt es von den Organisatoren der Aktion. Hinzu kommt die Basisausstattung für den Unterricht. Für finanziell schwache Familien sei das oft kaum zu stemmen. Dort, wo normalerweise Konzerte und Parties stattfinden, kamen deshalb am Dienstag 20 ehrenamtliche Helfer zusammen, um gemeinsam neue Schulranzen mit Unterrichtsmaterial zu füllen. Unter anderem kamen Farbmalkästen, Klebestifte, Scheren und andere Dinge für den Schulstart im Gesamtwert von 150.000 Euro in die Taschen. In Zusammenarbeit mit Kindergärten werden anschließend Eltern kontaktiert, die von der Spende profitieren könnten.

Organisiert wurde die Aktion im Rosenhof von der Initiative "Wir starten gleich", die der Schauspieler Klaus J. Behrendt, bekannt als Tatort-Kommissar Max Ballauf, vor fast 15 Jahren mitgegründet hat. "Die Betonung des Namens liegt auf dem Wort 'gleich'", sagte Behrendt dem NDR Niedersachsen. Die Empfängerkinder sollen demnach mit den gleichen Chancen als Erstklässler in die neue Lebensphase starten können wie alle anderen. Neben dem Tatort-Schauspieler war auch Tommy Reichenberger vom VfL Osnabrück dabei und half beim Packen der Ranzen. Verwendet würden ausschließlich neuwertige Produkte und beliebte Marken, die nicht als Spende zu erkennen seien, sagte der Geschäftsführer von "Wir starten gleich", Fabian Voges. Es sei wichtig, dass die Kinder nicht ausgegrenzt werden.

Mindestens ebenso wichtig sei das anonyme Verteilen der Tornister: Im Kindergarten könnten die Eltern die Tornister diskret abholen und ihre Kinder beim Schulstart selbst beschenken, so Voges. Ganz nach dem Motto "Die Eltern bleiben die Helden". Finanziert wurden die Schulranzen oder auch Tornister, wie die Organisatoren sagen, mit Spenden von Privatleuten und Unternehmen sowie durch den Erlös aus dem jährlichen Osnabrücker Charity-Golf-Turnier. Mittlerweile gibt es das Projekt in zehn Städten. Seit der Gründung seien rund 23.000 Schulranzen verschenkt worden, sagte Klaus Behrendt.

Damit sind die Schulranzen befüllt

Farbmalkasten

Klebestift

Schere

Malblock

Schnellhefter

Schulranzen

Federmappe

Faulenzermäppchen

Sportbeutel

Brotdose

Buntstifte

Wachsmaler

Stundenplan

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 13.05.2025 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung Schule Osnabrück