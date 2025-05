Versorgung mit Trinkwasser trotz Trockenheit gesichert

Stand: 13.05.2025 15:45 Uhr

Die Trinkwasserversorgung in Niedersachsen ist trotz der anhaltenden Dürre aktuell nicht gefährdet. Das haben die Harzwasserwerke mit Sitz in Hildesheim am Dienstag mitgeteilt.