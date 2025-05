Nienburg: 37-Jährige auf Parkplatz erstochen, Ex-Partner verdächtig Stand: 13.05.2025 10:42 Uhr Eine 37-jährige Frau ist auf einem Parkplatz in Nienburg durch Messerstiche getötet worden. Die Polizei ermittelt wegen Mordes gegen den 33-jährigen Ex-Partner.

Bei der Polizei war am Montagabend ein Notruf eingegangen, weil ein Mann eine Frau bedroht und angegriffen hatte. Bereits währenddessen sei der Mann in ein Auto gestiegen und vom Tatort geflüchtet, so die Polizei. Einem Streifenwagen auf der Anfahrt zum Tatort kam das Fahrzeug entgegen. Als die Polizisten ihren Wagen wendeten, um die Verfolgung aufzunehmen, stoppte der 33-Jährige. Mit einem Messer in der Hand sei er aus dem Wagen ausgestiegen und auf die Beamten zugegangen, sagte eine Polizeisprecherin.

Mann steigt mit Messer aus Auto aus

Der Mann habe die Waffe erst nach mehrfachen Aufforderungen fallen lassen, so die Sprecherin. Der 33-Jährige wurde festgenommen. Währenddessen fanden andere Polizisten die tote Frau auf dem Parkplatz. Staatsanwaltschaft und Polizei Nienburg ermitteln nun wegen Mordes gegen den 33-Jährigen. Die Hintergründe der Tat sind den Angaben zufolge derzeit noch unklar. "Der Beschuldigte und das Opfer befanden sich in einer Ex-Partnerschaft", so die Sprecherin.