Stand: 13.05.2025 06:58 Uhr Feuerwehr löscht Waldbrand in Amt Neuhaus

Im Amt Neuhaus im Landkreis Lüneburg musste die Feuerwehr am Montagnachmittag zu einem Waldbrand ausrücken: In der Nähe des Friedhofs Neuhaus standen rund 2.000 Quadratmeter Unterholz in Flammen. Nach Angaben einer Sprecherin brauchten mehrere Ortsfeuerwehren drei Stunden, um den Brand zu löschen. Am Abend gab es dann laut Polizei in Neuhaus noch einen kleineren Flächenbrand. Die Ursachen für die beiden Feuer sind noch unklar - auch, ob ein Zusammenhang mit der Brandserie besteht, die Amt Neuhaus seit mehreren Jahren beschäftigt. Die Polizei ermittelt. In dem betroffenen Gebiet gilt mit Stufe drei von fünf derzeit eine mittlere Waldbrandgefahr. In der Südheide um Faßberg wird nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes am Mittwoch die zweithöchste Stufe erreicht.

