Stand: 14.05.2025 06:57 Uhr Uplengen: Auto mit Boot auf Anhänger überschlägt sich

Auf der Autobahn 28 zwischen Filsum (Landkreis Leer) und Apen (Landkreis Ammerland) hat sich in der Nacht zu Mittwoch in Höhe Uplengen-Hollen ein Auto überschlagen. Laut Polizei war das Fahrzeug zuvor ins Schlingern geraten. Das Besondere: Auf einem Anhänger transportierte der Fahrer den Angaben zufolge ein sechs Meter langes Boot. Es kippte demnach bei dem Unfall auf die Fahrbahn. Wegen der aufwendigen Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Fahrtrichtung Oldenburg für zwei Stunden gesperrt werden. Der Fahrer sei bei dem Unfall unverletzt geblieben, heißt es von der Polizei.

8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.05.2025 | 06:30 Uhr