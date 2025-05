"Königreich Deutschland" verboten - Razzien auch in Niedersachsen Stand: 13.05.2025 12:17 Uhr Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat am Dienstag den Verein "Königreich Deutschland" verboten. Dabei handelt es sich um den größten Verein aus der "Reichsbürger"- und Selbstverwalter-Szene.

Nach Angaben des Innenministeriums haben Hunderte Einsatzkräfte der Polizei heute Morgen ab 6 Uhr von dem Verein genutzte Gebäude sowie Wohnungen führender Mitglieder in sieben Bundesländern durchsucht. Bundesweit seien es insgesamt 14 Objekte gewesen. Auch in Niedersachsen hat es Razzien gegeben. Nach NDR Informationen wurden Objekte an vier Orten durchsucht: In Stade, Walkenried (Landkreis Göttingen), Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) und Wallenhorst (Landkreis Osnabrück). Ziel der Razzien sei es, Vereinsvermögen zu beschlagnahmen und Beweismittel sicherzustellen, wie das Innenministerium mitteilte. Auch in der Schweiz habe es Durchsuchungen bei einem Verdächtigen gegeben.

Laut Generalbundesanwaltschaft wurden mittlerweile vier mutmaßliche "Rädelsführer" von "Königreich Deutschland"festgenommen - darunter auch Gründer Peter Fitzek. NDR Informationen zufolge hat es in Niedersachsen keine Festnahmen gegeben. Die vier Festgenommenen seien 37, 38, 46 und 59 Jahre alt. Einer der Männer befindet sich nach Angaben der Bundesanwaltschaft bereits in Untersuchungshaft. Die anderen drei sollen im weiteren Verlauf des Tages und am Mittwoch einem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt werden. Aufgrund der besonderen Bedeutung des Falls hat die Bundesanwaltschaft das Verfahren übernommen, wie eine Sprecherin mitteilte. Demnach laufen gegen die mutmaßlichen Mitglieder Ermittlungen wegen einer kriminellen Vereinigung.

"Königreich Deutschland" in Niedersachsen bereits bekannt

Zweck und Tätigkeit des Vereins "Königreich Deutschland" richten sich "gegen die verfassungsmäßige Ordnung", begründete das Bundesinnenministerium am Dienstag das Verbot. Die Mitglieder der Gruppe hätten einen "Gegenstaat" geschaffen, der auf "wirtschaftkriminellen Strukturen" aufbaut, betonte Minister Dobrindt. In Niedersachsen fiel "Königreich Deutschland" in den letzten Jahren vor allem im Süden des Landes auf. Ende 2023 hatte der Landkreis Göttingen dem Verein den Betrieb eines Kiosks auf dem Gelände eines ehemaligen Kurhotels in Bad Lauterberg (Harz)wegen fehlender Baugenehmigungen verboten. Medienberichten zufolge wurde der Kiosk zuletzt jedoch weiterbetrieben.

Was ist das "Königreich Deutschland"? "Königreich Deutschland" ist mit etwa 1.000 Mitgliedern der bundesweit größte Verein der sogenannten "Reichsbürger"-Szene. Der Verein wurde nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden 2012 von Peter Fitzek in Wittenberg gegründet. Die Gruppe leugnet, wie andere "Reichsbürger"-Gruppierungen auch, die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und lehnt das deutsche Rechtssystem ab. "Königreich Deutschland" betrachtet sich als "Gegenstaat" unter monarchisch-absolutistischer Führung und mit eigener Rechtssprechung. Zudem lehnen die Mitglieder der Gruppe das Gewaltmonopol der Bundesrepublik ab. Dabei werfen sie staatlichen Institution vor, satanisch unterwandert und von jüdischen Clans gelenkt zu sein. Das Bundesinnenministerium wirft "Königreich Deutschland" eine profitorientierte Ausrichtung vor. Demnach betreibt die Gruppe seit Jahren unzulässige Bank- und Versicherungsgeschäfte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.05.2025 | 08:00 Uhr