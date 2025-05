Deutscher Städtetag 2025 berät über zentrale Themen der Kommunen Stand: 12.05.2025 16:14 Uhr Vom 13. bis 15. Mai findet in Hannover die Hauptversammlung des Deutschen Städtetages statt. Etwa 1.500 Delegierte beraten über kommunale Herausforderungen - darunter Bildung, Finanzen und Verkehr.

Die Veranstaltung gilt als das größte kommunalpolitische Treffen in Deutschland. In diesem Jahr steht die 43. Hauptversammlung unter dem Motto "Zusammen sind wir Stadt". Die Delegierten tauschen sich über das aus, was die Städte bewegt: Kommunalfinanzen, die Umsetzung des Sondervermögens Infrastruktur, einen Zukunftspakt von Bund, Ländern und Kommunen sowie Bildung und Verkehr.

Stephan Weil eröffnet Deutschen Städtetag 2025

Eröffnet wird die Hauptversammlung am 14. Mai unter anderem mit einer Rede des amtierenden Präsidenten des Städtetages, Markus Lewe, dem Oberbürgermeister von Münster. Auch eine Ansprache von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ist geplant. Zudem stehen die Wahlen der neuen ehrenamtlichen Spitzen des Städtetages auf dem Programm. Außerdem wird es Vorträge und Diskussionen geben, darunter einen Vortrag des Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar. Die Veranstaltung findet auf dem Messegelände in Hannover statt.

