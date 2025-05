Stand: 14.05.2025 05:30 Uhr Achim: Stolperstein für Emma Baumgarten wieder am Platz

In Achim (Landkreis Verden) ist am Montagmittag ein Stolperstein wieder an seinen Platz im Gehweg gesetzt worden. Der Stein, der an die Jüdin Emma Baumgarten erinnert, war laut der Stadt Achim im vergangenen Jahr versehentlich bei Bauarbeiten entfernt und weggeworfen worden. Daraufhin habe die Stadt sich bei dem Künstler Gunter Demnig um einen Ersatzstein bemüht. Eigentlich sollte der neue Stolperstein erst im Jahr 2026 fertig sein, so die Stadt. Weil aber eine andere Kommune abgesprungen war, habe Demnigs Stiftung "Spuren" den Stein nun doch schneller zur Verfügung stellen können. "Ich freue mich, dass die Stolpersteine in Achim nun wieder komplett sind", sagte Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld. Emma Baumgartens Familie ist in Achim im Braugewerbe tätig gewesen und besaß ein Haus in der Obernstraße. Emma Baumgarten lebte im Elternhaus, als sie 1942 nach Theresienstadt und dann nach Auschwitz deportiert und ermordet wurde.

Schlagwörter zu diesem Artikel Zeitgeschichte NS-Zeit Zweiter Weltkrieg