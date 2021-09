Steffen Krach wird neuer Regionspräsident von Hannover Stand: 26.09.2021 23:19 Uhr Bei der Wahl des Regionspräsidenten in der Region Hannover hat sich der SPD-Kandidat Steffen Krach durchgesetzt. Er siegte mit deutlicher Mehrheit in der Stichwahl gegen Christine Karasch (CDU).

Krach löst Hauke Jagau (ebenfalls SPD) ab, der nach 15 Jahren nicht wieder antrat. Krach arbeitete zuletzt als Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung in der Senatskanzlei Berlin. Er ist in Hannover geboren, verheiratet und hat zwei Kinder. An dieser Stelle finden Sie das Endergebnis der Stichwahl. Unten sehen Sie das Ergebnis des ersten Wahlgangs vom 12. September. Alle aktuellen Ergebnisse und Nachrichten zur Kommunalwahl 2021 in Niedersachsen finden Sie hier.

Weitere Informationen Kommunalwahl 2021: Wahlbeteiligung höher als vor fünf Jahren 57,1 Prozent der Wahlberechtigten in Niedersachsen gaben ihre Stimme ab. In vielen Kommunen kommt es zu einer Stichwahl. mehr

