Stand: 23.06.2022 07:41 Uhr Zoll Braunschweig leitet 113 Verfahren gegen Baufirmen ein

Mehr als 100 Fälle von Schwarzarbeit auf dem Bau hat die Braunschweiger Zollbehörde im vergangenen Jahr in der Region aufgedeckt. Insgesamt 113 Verfahren habe das Hauptzollamt Braunschweig gegen Unternehmen in der Region eingeleitet, weil Mindestlöhne unterschritten, gar nicht oder zu spät gezahlt wurden. In 19 Fällen mussten Baufirmen Geldbuße zahlen - insgesamt fast 60.000 Euro. Für den Bezirksvorsitzenden der Gewerkschaft IG Bau-Karl-Heinz Ehrenberg zu wenig: Der Zoll sollte in Braunschweig mehr kontrollieren, so sei das Risiko für schwarze Schafe, erwischt zu werden, zu gering. Allerdings brauche er dafür mehr Beamte.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 23.06.2022 | 07:30 Uhr