Stand: 08.05.2025 16:36 Uhr Nach Schockanruf: Göttinger Polizei sucht barfüßige Betrügerin

Nach einen Schockanruf haben Betrüger im Göttinger Ortsteil Weende von einer Seniorin mehrere tausend Euro erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, erhielt die Seniorin einen Anruf von einem unbekannten Mann, der sich als "Rechtsanwalt Dr. Fischer" ausgab. Er berichtete von einem tödlichen Verkehrsunfall in der Innenstadt, den ihre Nichte verursacht haben soll. Um einer angeblichen Gefängnisstrafe von mindestens drei Jahren zu entgehen, müsse für die "Freilassung" ein Betrag von mehreren tausend Euro gezahlt werden. Dadurch fühlte sich die Seniorin so unter Druck gesetzt, dass sie einen Beutel Münzen und Geld an der Haustür an eine Abholerin übergab. Die nach Auskunft der Seniorin "freundliche junge Dame" war dunkel gekleidet, hatte schwarze Haare und war barfuß unterwegs. Die Polizei in Göttingen ruft Zeugen auf, sich zu melden unter Telefonnummer (0551) 491 22 15.

