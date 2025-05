Stand: 08.05.2025 13:33 Uhr Peine: Zahlreiche Mängel in Friseursalons und Barbershops

Bei Kontrollen von Friseursalons und Barbershops hat der Landkreis Peine zahlreiche Mängel festgestellt. Den Angaben nach wurden insgesamt sieben Betriebe im Stadtgebiet Peine und in Stederdorf überprüft. "Aus infektionshygienischer Sicht muss in den besichtigten Betrieben die Reinigung und Desinfektion der Scherköpfe verbessert werden", so Kreissprecher Fabian Laaß. Gleiches gelte für den Umgang mit den Rasiermessern. Dies werde auch noch einmal vom Gesundheitsamt überprüft. In vier der sieben kontrollierten Unternehmen sei kein Meister oder Betriebsleiter vor Ort gewesen, obwohl das vorgeschrieben ist. In drei Fällen bestehe außerdem der Verdacht, das gegen das Mindestlohngesetz verstoßen wurde. In drei Fällen sollen Sozialleistungen nicht abgeführt worden sein. Die Kontrollen fanden im Rahmen einer landesweiten Kontrolle zur Bekämpfung von Schwarzarbeit statt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Handwerk