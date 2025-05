Stand: 08.05.2025 13:43 Uhr 60 Jahre Karl-May-Archiv: Veranstaltungen mit Promis in Göttingen

Das Karl-May-Archiv in Göttingen lädt an diesem Wochenende zu Veranstaltungen in die Universitätsstadt ein. Die Karl May Freunde treffen sich in einem Tagungshotel zu Vorträgen und Diskussionen. Auch ein Markt für Sammler ist geplant. Ein prominenter Gast ist Schlagersänger Peter Orloff, der durch seinen Song "Mein Freund Winnetou" eine Verbindung zu Karl May hat. Auch Jean-Marc Birkholz, der Winnetou-Darsteller der Karl-May-Festspiele in Elspe ist nach Angaben der Veranstalter dabei. Das Karl-May-Archiv in Göttingen besteht seit 1965. Hier werden alle Veröffentlichungen des Schriftstellers verwahrt, aber auch Erinnerungsstücke an die Dreharbeiten der Winnetou Filme, zum Beispiel der Lederanzug des Indianer-Häuptlings und seine berühmte Silberbüchse. Sonntag um 11.00 Uhr zeigt das Cinemaxx-Kino in Göttingen den Filmklassiker "Der Schatz im Silbersee".

