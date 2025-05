Stand: 08.05.2025 08:46 Uhr Braunschweig: Mann wegen Drogenhandels vor Gericht

Am Landgericht Braunschweig hat am Donnerstagvormittag der Prozess gegen einen 37-Jährigen begonnen, der in großem Umfang mit Drogen gehandelt haben soll. Die Polizei hatte laut Anklage Anfang Januar in seiner Wohnung in Braunschweig ein ganzes Drogen-Lager gefunden. Dazu gehörten ein Kilogramm Kokain, dreieinhalb Kilogramm Marihuana, ein Kilogramm Amphetamine, 280 LSD-Trips sowie Tausende von Tabletten, darunter Ecstasy. Die Polizei fand außerdem mehr als 160.000 Euro Bargeld in der Wohnung des Mannes. Er sitzt in Untersuchungshaft.

