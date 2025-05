Stand: 08.05.2025 09:34 Uhr Braunschweig: Brand in Obdachlosen-Wohnheim

Am Donnerstagmorgen hat es in Braunschweig in einem Obdachlosen-Wohnheim im Westen der Stadt gebrannt. Laut Feuerwehr war der Brand auf dem Balkon einer Wohnung ausgebrochen. Die Ursache ist unklar. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer nach eigenen Angaben schnell löschen und ein Ausbreiten der Flammen in das Innere des Gebäudes verhindern. Da durch den Rauch die Brandmeldeanlage mit einem akustischen Signal im gesamten Gebäude ausgelöst wurde, hatten alle Personen sich bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

