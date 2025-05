Stand: 08.05.2025 18:44 Uhr 25-Jähriger fährt ohne Fahrschein im ICE - und schlägt den Zugchef

In einem ICE auf der Fahrt von Göttingen nach Hamburg soll ein Mann auf einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn eingeschlagen und ihn bespuckt haben. Nach Angaben der Bundespolizei hatte der Zugchef den Fahrgast am Dienstagnachmittag angesprochen, weil er im Bordbistro gegessen und getrunken hatte, ohne die Rechnung in Höhe von rund 30 Euro zu bezahlen. Der 25-Jährige konnte außerdem keinen Fahrschein vorzeigen. Am Bahnhof in Hamburg-Harburg wurde der Mann schließlich von der Bundespolizei festgenommen. Dabei habe er versucht, einem Beamten in die Hand zu beißen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,97 Promille. Gegen den polizeibekannten Mann wurden Strafverfahren wegen des Verdachts auf Körperverletzung, Betrugs, Erschleichens von Leistungen und wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Göttingen Bahnverkehr