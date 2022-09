Waldbrand am Brocken greift auf angrenzendes Moor über Stand: 05.09.2022 09:58 Uhr Das Feuer unter dem Brockengipfel hat ein Moorgebiet erreicht und könnte die Lage verschärfen. Derweil bekämpfen zwei Löschflugzeuge und Löschhubschrauber den Waldbrand im Harz aus der Luft.

Feuerwehr und der Landkreis Harz sind angesichts der Entwicklung in der Nacht in Sorge, wie sie am Morgen dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) in Sachsen-Anhalt sagten. Moorbrände seien schwer zu löschen, sagte Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse. Landrat Thomas Balcerowski (CDU) geht davon aus, dass die Löscharbeiten noch Tage dauern werden. Seit Tagesanbruch sind Feuerwehrleute und weitere Kräfte am Boden und aus der Luft im Einsatz. Neben den Flugzeugen sollen heute insgesamt zehn Hubschrauber eingesetzt werden. Sollte der Brand durch die zusätzliche Unterstützung nicht zügig unter Kontrolle gebracht werden, könnte der zunehmende Wind die Situation in den nächsten Stunden deutlich verschärfen, warnte der Meteorologe Alexander König. Regen sei nicht in Sicht, so König.

Löschflugzeuge sollen wesentlich zum Einsatz beitragen

Die Behörden erhoffen sich viel vom Einsatz aus der Luft. Der Berghang unterhalb des Gipfels ist schwer zugänglich, zudem stehen dort vor allem leicht brennende abgestorbene Fichten. Die Löschflugzeuge der Feuerwehr können mehr als 6.000 Liter Wasser aufnehmen und abwerfen. Sie wurden im Rahmen des europäischen Hilfsprojekts "RescEU-IT" über die zentrale Koordinierungsstelle in Brüssel angefordert und sind am Wochenende in Braunschweig eingetroffen. Zudem sind von der sachsen-anhaltinischen und der niedersächsischen Seite rund 300 Feuerwehrleute vor Ort, wie der Einsatzleiter der Feuerwehr Braunlage am Sonntag sagte. Bis gestern war die brennende Fläche nach Angaben des Landkreises auf eine Größe von rund 150 Hektar angewachsen. Landrat Balcerowski hatte den Katastrophenfall ausgerufen. Polizistinnen und Polizisten sicherten das Gebiet rund um den Brocken, das für Besucherinnen und Besucher gesperrt ist. Der zu Wernigerode gehörende Ort Schierke sei weiterhin nicht gefährdet, hieß es.

Brocken geräumt - Berg wird nicht mehr angefahren

Das Feuer war am Sonnabend gegen 14.30 Uhr nahe dem Aussichtspunkt Goethebahnhof entdeckt worden. Der Goetheweg zum Brocken gilt als einer der meistfrequentierten Wanderwege im Nationalpark Harz. Wegen des starken Rauchs ließen die Behörden den höchsten Harzer Berg, der in Sachsen-Anhalt liegt und direkt an Niedersachsen grenzt, räumen. Touristen wurden unter anderem mit der Brockenbahn ins Tal gebracht. Die Harzer Schmalspurbahnen fahren zurzeit nicht auf den 1.141 Meter hohen Berg. Wie das Bahnunternehmen auf seiner Internetseite mitteilte, gibt es einen eingeschränkten Zugverkehr zwischen Wernigerode und Drei Annen Hohne.

Schwerer Waldbrand bereits Mitte August

Bereits Mitte August hatte bei Schierke ein Waldbrand am Fuße des Brockens mehrere Tage gewütet. Dabei wurden nach Angaben der Nationalparkverwaltung 3,6 Hektar Fichtenwald vernichtet.

