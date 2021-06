Stand: 30.06.2021 08:04 Uhr Verletzter Wolfsburger attackiert Sanitäter und Polizisten

Ein verletzter Mann hat am Dienstag in Wolfsburg Rettungskräfte und Polizisten angegriffen. Ein Beamter verletzte sich bei der Auseinandersetzung leicht. Der 34 Jahre alte Mann hatte eine Behandlung durch Sanitäter verweigert und zeigte sich sehr aggressiv, wie die Polizei meldete. Gegenüber den Ermittlern gab er an, sich etwas antun zu wollen. Wenig später attackierte er die Beamten unter anderem mit einem Kopfstoß, der fehl ging. Diese legten dem Mann Handfesseln an. Da sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung ergaben, wurde eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren wurde der Wolfsburger in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

