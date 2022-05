Stürmische Hochzeit und Happy End in Mackensen Stand: 21.05.2022 12:00 Uhr Gewitter und Sturmtief "Emmelinde" hätten einem Brautpaar in Mackensen (Landkreis Northeim) beinahe die Hochzeit versaut. Doch dann kam alles anders.

Es war vermutlich eine Windhose, die durch den kleinen Ort bei Dassel fegte. Dächer wurden abgedeckt, Bäume stürzten um - und zwar auch genau vor der Kirche, in der Georg Bartels am nächsten Morgen heiraten wollte. "Ich habe erstmal geheult", sagt Bartels, "wir wollten heiraten und dieser Baum liegt vor der Kirche und die Ziegel waren von der Kirche gefallen. Aber beim zweiten Blick habe ich gedacht: 'Das schaffen wir!'"

100 Einsatzkräfte machen den Weg in Mackensen frei

Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Polizei rücken an und Bartels, selbst Feuerwehrmann, packt ebenfalls mit an. Neben 100 Einsatzkräften helfen auch Freunde und Bekannte und bereiten alles für die Hochzeit vor. Als Bartels sieht, dass es vorwärtsgeht, ist er sehr erleichtert, sagt er. "Dann haben alle gesagt: 'Georg, du fährst jetzt nach Hause, wir machen hier weiter. Damit du noch ein bisschen Schlaf kriegst.'" Gesagt, getan - und am Sonnabendmittag wurde dann doch noch geheiratet in Mackensen.

