Stand: 24.04.2023 21:35 Uhr Seltenes Schauspiel: Polarlichter leuchten über Niedersachsen

In der Nacht zum Montag waren die Nordlichter landesweit in den unterschiedlichsten Farben am Himmel zu sehen.

