Randale an Göttinger Hochhaus: Lage beruhigt sich

In Göttingen steht ein gesamter Hochhauskomplex mit rund 700 gemeldeten Bewohnern unter Quarantäne, nachdem dort bisher knapp 120 Corona-Infektionen festgestellt worden sind. Doch nicht alle Menschen wollen sich offenbar mit den Auflagen abfinden. Am Sonnabendnachmittag kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Bewohnern und Polizisten. Einige Einsatzkräfte wurden verletzt. Über Nacht sei die Lage ruhig gewesen, wie die Polizei NDR.de am Morgen sagte. Um 14 Uhr wollen sich die Behörde und die Stadt gemeinsam in einer Pressekonferenz zu den Vorfällen äußern.

NDR Info extra: Ausschreitungen an Göttinger Hochhaus NDR Info - 20.06.2020 21:45 Uhr Wegen Ausschreitungen an einem Wohnkomplex in Göttingen hat es einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Das Gebäude steht aufgrund von knapp 120 Corona-Infektionen unter Quarantäne.







Gegenstände und Pyrotechnik auf Beamte geworfen

Nach Angaben der Polizei wurden am Sonnabend metallene Gegenstände und Pyrotechnik aus dem Gebäude auf Beamte geworfen. Außerdem hätten mehrere Bewohner versucht über Gitter zu klettern, die den Komplex derzeit absperren. Rund 100 Menschen wollten sich zudem an Polizisten vorbeidrängen. Aus dem gesamten Bereich der Polizeidirektion Göttingen waren Beamte im Einsatz, Verstärkung kam aus Hildesheim, Hameln und Nienburg.

Aufgebrachte Bewohner berichteten im NDR Fernsehen, sie seien von der Abriegelung der Wohnanlage überrascht worden und hätten keine Zeit mehr zum Einkaufen gehabt. Nun gingen in vielen Familien die Nahrungsmittel zur Neige.

Untersuchung nach rund 280 Tests abgebrochen

Die Stadt Göttingen hatte am Sonnabend zunächst damit begonnen, mehrere Hundert Hochhausbewohner ein weiteres Mal zu testen. Nach Angaben eines Sprechers sollten diejenigen erneut auf eine Corona-Infektion getestet werden, die bei der ersten großen Test-Aktion Anfang der Woche ein negatives Ergebnis hatten. Nach etwa 280 Tests wurde die Untersuchung abgebrochen.

Knapp 120 Infektionen bisher

Die Stadt hatte die rund 700 gemeldeten Bewohner eines Gebäudekomplexes unter Quarantäne gestellt - vorerst bis zum 25. Juni. Seit Donnerstag wurden bei knapp 120 Menschen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus festgestellt, nachdem sich zwei Frauen angesteckt hatten. In der Anlage leben nach Angaben der Stadt mehr als 200 Kinder und Jugendliche in prekären Wohnverhältnissen.

Zweiter massiver Ausbruch in einem Hochhauskomplex

Erst im Mai war es im nur wenige Hundert Meter entfernten 18-geschossigen Iduna-Zentrum zu einem Corona-Ausbruch gekommen, weil nach Darstellung der Stadtverwaltung dort Mitglieder mehrerer Familien bei privaten Feiern die Hygiene- und Abstandsregeln verletzt hatten.

