Stand: 17.08.2022 19:19 Uhr Nordzucker AG stellt Betrieb an Standorten von Gas auf Öl um

Die Nordzucker AG stellt in ihren Werken in Niedersachsen wieder von Erdgas auf Erdöl um. Nach Angaben des Unternehmens ist dieser Schritt notwendig, um genug Zucker produzieren zu können. Die Werke in Schladen (Landkreis Wolfenbüttel), Nordstemmen (Landkreis Hildesheim) und Uelzen waren erst vor wenigen Jahren von Öl auf Gas umgestellt worden. Weil es an Gas mangelt, wird das Ganze nun wieder rückgängig gemacht. Der Rückschritt wird laut Nordzucker mehrere Millionen Euro kosten, soll sich allerdings kaum auf die Lebensmittelpreise auswirken.

Schlagwörter zu diesem Artikel Erdgas Energienetze Energie