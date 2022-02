Long Covid: Wissenschaftler aus Niedersachsen kooperieren Stand: 01.02.2022 14:55 Uhr Wie entsteht Long Covid und wie lassen sich diese Langzeit-Folgen einer Corona-Infektion behandeln? Daran arbeiten auch Forschende der Unis Hannover, Göttingen und Wolfenbüttel/Braunschweig.

Für ihre Forschungskooperation haben sie mehr als 2.000 Patientinnen und Patienten nach ihren Symptomen befragt. Etwa 600 Fragebögen wurden bislang ausgewertet. Demnach leiden viele Long-Covid-Patienten unter dem sogenannten Fatigue-Syndrom, das heißt sie sind total erschöpft.

Schlafstörungen verbreitet

Bei einem anderen Teil der Patienten überwiegen demnach Konzentrationsmängel. Beide Gruppen leiden laut den bisherigen Zwischenergebnissen unter Schlafstörungen. Das sei aber auch nicht überraschend, sagt Frank Klawonn von der Ostfalia Hochschule in Wolfenbüttel. Wer nicht gut schlafe, könne sich oft auch nicht gut konzentrieren.

Videos 8 Min Long-Covid: Mit Training und Therapie zurück ins Leben Viele Corona-Infizierte leiden noch Monate nach der Erkrankung an Langzeitfolgen. Nun gibt es Behandlungen, die Hoffnung versprechen. (25.01.2022) 8 Min

Blutanalysen an der MHH

Die Forscher versuchen nun Zusammenhänge zwischen den Symptomen herauszufinden. So hoffen sie am Ende sagen zu können, welche Long-Covid-Symptome typisch sind. In einem nächsten Schritt sollen Blutproben an der Medizinischen Hochschule in Hannover (MHH) untersucht werden - mit dem Ziel, die Symptome auch medizinisch zu belegen. Ergebnisse werden bis April erwartet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 01.02.2022 | 15:00 Uhr