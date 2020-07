Stand: 02.07.2020 21:10 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Friedland: Landrat droht mit Aufnahme-Stopp

Die Zahl der Corona-Infizierten im Grenzdurchgangslager Friedland ist weiter angestiegen. Es gebe 13 neue positiv Tests, teilte der Landkreis Göttingen am Donnerstag mit. Damit sind 61 Menschen infiziert, die meisten davon sogenannte Spätaussiedler, aber auch Asylsuchende und Mitarbeiter, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Vergangene Woche war es im Grenzdurchgangslager Friedland zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Die infizierten Personen sind in einem gesonderten Gebäude untergebracht. Der Landkreis will Neuaufnahmen für das Lager stoppen oder nur Menschen aufzunehmen, die negativ getestet wurden.

Landrat Reuter in Sorge

"Ich betrachte die Entwicklung mit großer Sorge", sagte Landrat Bernhard Reuter (SPD) am Donnerstag. Er fordert Unterstützung von Bund und Land. Diese müssten dafür sorgen, dass Spätaussiedler nur noch nach Friedland kommen dürfen, wenn sie zuvor andernorts 14 Tage lang in Quarantäne waren und negativ auf das Coronavirus getestet wurden. Gelinge das nicht, müssten drastische Maßnahmen ergriffen werden. Er werde in dem Fall einen generellen Aufnahmestopp verhängen. Die Bewohner des Landkreises müssten vor einem erneuten Corona-Ausbruch geschützt werden.

Kapazitäten erschöpft

Das Grenzdurchgangslager hat 700 Betten. Aktuell seien 317 Menschen in Friedland untergebracht. Weil infizierte und nicht infizierte Bewohner separiert werden müssten, sei die Kapazität des Lagers erschöpft, erklärte die Leiterin des Corona-Krisenstabes, Kreisrätin Marlies Dornieden. Am Donnerstag waren noch nicht alle Corona-Tests der letzten Tage ausgewertet.

