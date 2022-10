Feuerwehr Braunschweig warnt vor Bränden durch Teelichtöfen

Stand: 19.10.2022 15:30 Uhr

Um Geld zu sparen, lassen viele Menschen die Heizungen in ihren Wohnungen so lange wie möglich ausgeschaltet. Die Feuerwehr Braunschweig zeigt in einem Video die Gefahr durch Alternativen wie Teelichtöfen.