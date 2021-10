Stand: 26.10.2021 12:43 Uhr 14-Jährige schlägt und beißt Polizisten

Eine zuvor vermisste 14-Jährige hat in Königslutter (Landkreis Helmstedt) mehrere Polizeibeamte angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, sollte sich die Vermisste bei einer Freundin aufhalten. Dort trafen die Beamten sie an. Die Jugendliche versuchte zunächst vergeblich, durch ein Toilettenfenster zu fliehen. Am Streifenwagen riss sie sich dann los und floh in die Innenstadt. Als die Beamten sie dort einholten, schlug und trat die 14-Jährige den Angaben zufolge um sich und biss einen Polizisten in die Hand. Selbst als ihr Handschellen angelegt wurden, trat sie weiter um sich. Schließlich gelang es der Polizei, das Mädchen zu bändigen und ins Klinikum zu bringen. Erst im Gespräch mit einem Arzt dort habe es sich letztlich beruhigt, so die Polizei. Insgesamt wurden bei dem Einsatz drei Beamte verletzt.

