Stand: 29.11.2019 15:37 Uhr

100 Millionen neue Bäume: Niedersachsen forstet auf

Trostlosigkeit in Niedersachsens Wäldern: Dürre, Stürme und Borkenkäfer verursachen massive Schäden am Baumbestand von Fichten, Buchen Eichen und Ahorn. Vielerorts gehen die Riesen ein, brechen ab und müssen geschlagen werden. Die Schäden sollen laut Niedersächsische Landesforsten bei rund 300 Millionen Euro liegen. Das Problem ist in der Politik angekommen. "Die Lage hat sich dramatisch zugespitzt", sagte Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) am Freitag bei einer Pflanzaktion im Gebiet des Forstamts Wolfenbüttel im Landkreis Helmstedt.

Videos 00:50 Otte-Kinast: „Aufforsten, aufforsten, aufforsten!“ Dem Wald in Niedersachsen geht es laut Agrarministerin Barbara Otte-Kinast schlecht. Die CDU-Politikerin hofft nach den Dürrejahren auf Regen und will viele neue Bäume pflanzen. Video (00:50 min)

Niedersachsen muss 100 Millionen neue Bäume pflanzen

In den kommenden Jahren muss Niedersachsen Bäume pflanzen. "Wir gehen von circa 10.000 Hektar aus, die wir wiederaufforsten müssen", erklärte Landesforsten-Chef Klaus Merker bei dem Otte-Kinast-Termin. In anderen Zahlen: Im niedersächsischen Staatswald sollen etwa 40 Millionen Jungbäume gepflanzt werden. Der macht aber nur 40 Prozent des Bestandes aus. 60 Prozent der Forstflächen sind in privater Hand. Ministerpräsident Stephan Weil geht davon aus, dass "wir insgesamt 100 Millionen Bäume neu pflanzen". Das Land wird sich offenbar finanziell beteiligen. "Die Landesforsten rechnen mit 75 Millionen Euro für das anstehende Aufforstungsprogramm", sagte Merker.

