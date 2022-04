Zwei Jahre Corona-Krisenstabs-PK: "Zu Hause gemütlich machen" Stand: 26.04.2022 19:44 Uhr Zwei Jahre hat Niedersachsens Krisenstab über die Corona-Lage in Niedersachsen unterrichtet und Journalisten-Fragen beantwortet. Damit ist nun vorerst Schluss. Rückblick auf ein wöchentliches Ritual.

von Claudia Wohlsperger

Sie haben es vielleicht gar nicht so wahrgenommen - aber über die vergangenen zwei Jahre war die Corona-Landespressekonferenz am Dienstagmittag ein fester Termin im Kalender vieler niedersächsischer Journalistinnen und Journalisten. Als im März 2020 die Pandemie auch hierzulande ausbrach, gab es zunächst sogar tägliche Pressekonferenzen der Landesregierung. Der Informationshunger war damals riesig, die Unsicherheit groß. Das zeigte sich auch an den ernsten Gesichtern von Ministerpräsident Stephan Weil und der damaligen Gesundheitsministerin Carola Reimann (beide SPD), die bat, "wenn möglich, es sich zu Hause gemütlich zu machen".

Fast 170 Livestreams zur Corona-Lage

Für wie lange wir es uns zu Hause gemütlich machen würden, war damals noch gar nicht klar. Aber schon da hat NDR.de diese Termine live übertragen, und damit auch Neuigkeiten zu Infektionslage und Gegenmaßnahmen an die Heimarbeitsplätze und in die Wohnzimmer gestreamt. Später hat die Landespressekonferenz (LPK) die Pressekonferenz ausgerichtet, rund 110 sind es geworden. Insgesamt fast 170 Livestreams gab es auf NDR.de zur Corona-Lage in Niedersachsen.

Immer anders, immer gleich

Zu Gast waren meistens die beiden Köpfe des Corona-Krisenstabs, Heiger Scholz und Claudia Schröder aus dem Gesundheitsministerium, sowie Regierungssprecherin Anke Pörksen. Manchmal waren auch ganze Ministerriegen auf dem Podium, von der Gesundheitsministerin (zu Beginn Carola Reimann, später Daniela Behrens) über Ministerpräsident Weil und Kultusminister Grant Hendrik Tonne (alle SPD) bis hin zu Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). Neben der aktuellen Infektionslage wurden auch die jeweils neuen Verordnungen in der Corona-LPK vorgestellt und erklärt - so gut es ging. Die Antworten auf die Fragen der Journalistinnen und Journalisten waren dabei nicht immer befriedigend, die Regeln oft unübersichtlich. Die sachlich auftretende Schröder und der zu Ironie neigende Scholz haben sich davon zumindest nicht sichtbar aus dem Konzept bringen lassen. Um was es ging, war also einerseits oft gleich, andererseits immer anders: Die Infektionszahlen, teilweise erschreckend, teils erleichternd. Um Stufenpläne, die mal deutlicher, mal komplexer waren, um Urteile des Oberverwaltungsgerichts. Es ging um Fragen nach Behelfsmasken, Schutzmaterial, Impfstoff, Tests: Um Mangelverwaltung und danach um die Frage, wie alles am besten unter die Menschen gebracht werden kann.

Je unübersichtlicher die Lage, desto größer der Informationsbedarf

Insgesamt haben sich mehrere 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer diese Pressekonferenzen auf NDR.de angesehen, die meisten zu Beginn, im ersten Lockdown, als auch Kinder und Jugendliche im Homeschooling waren - und als die Diskussion um die Weihnachtsruhe 2021 aufkam. Je unübersichtlicher und schwieriger die Corona-Lage, desto größer der Informationsbedarf - bei den Zuschauern, wie auch bei uns Journalistinnen und Journalisten. Ich habe sehr viele dieser Konferenzen beobachtet, habe Fragen gestellt, habe darüber berichtet - allerdings meistens aus dem Homeoffice. Was jetzt für viele völlig selbstverständlich ist, war noch vor zwei Jahren ziemlich ungewöhnlich.

"Corona ist noch nicht vorbei"

Ein Satz, der für mein Gefühl in diesen Pressekonferenzen überdurchschnittlich oft vorkam, war: "Corona ist noch nicht vorbei." Er fiel meistens, wenn die Infektionszahlen sanken und die Corona-Regeln gelockert wurden. Und er fiel auch an diesem Dienstag, bei der vorerst letzten Corona-LPK. Es wird weiterhin einige Corona-Regeln geben. Und wir werden natürlich weiterhin wie gewohnt über die Corona-Politik des Landes berichten. Egal, ob nach einer "Sommerpause" der feste Termin wieder in unseren Kalendern steht oder nicht.

