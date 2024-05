Stand: 03.05.2024 22:05 Uhr Emden: Erstmals Patient im wachen Zustand an Lunge operiert

Im Emder Klinikum ist zum ersten Mal ein Patient im wachen Zustand an der Lunge operiert worden. Das teilte die Trägergesellschaft Kliniken Aurich-Emden-Norden am Freitag mit. Der 84-jährige Patient sei nach der Operation in einem guten Zustand gewesen und bereits nach Hause entlassen worden. Das Verfahren gehört laut Trägergesellschaft zur modernen Thoraxchirurgie und werde derzeit erst an wenigen Kliniken in Deutschland angeboten. Bei der sogenannten Wach-Operation bleiben die Patienten im überwachten Dämmerschlaf und erhalten zusätzlich eine örtliche Betäubung. Sie atmen während des Eingriffes durchweg selbstständig. Das Verfahren sei vor allem für ältere, vorerkrankte Patienten geeignet, weil diese Gruppe besonders vom Wegfall der beatmungs- und narkosebedingten Nebenwirkungen profitiere, heißt es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min