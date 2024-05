Stand: 04.05.2024 08:52 Uhr Clausthal-Zellerfeld feiert sich - und 500 Jahre Bergbehörde

Clausthal-Zellerfeld (Landkreis Goslar) feiert ab Sonntag mit einem mehrmonatigen Programm gleich zwei Anlässe. Zum einen haben sich vor 100 Jahren die ehemals freien Bergstädte Clausthal und Zellerfeld zu einer Stadt zusammengeschlossen. Zum anderen begeht das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) in diesem Sommer sein 500-jähriges Bestehen. Eine Urkunde aus dem Jahr 1524 gilt als der älteste Nachweis für bergbehördliche Tätigkeit im Oberharz - und damit die Geburtsstunde des LBEG. Die Stadt Clausthal-Zellerfeld und die Bergbehörde haben ein Programm mit mehr als 25 Veranstaltungen bis in den September geplant. Es beginnt an diesem Sonntag mit einer historischen Exkursion in die Oberharzer Wasserwirtschaft. Höhepunkt des Jubiläumsjahres ist ein Festwochenende im September.

