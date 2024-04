Stand: 05.04.2024 08:00 Uhr Rekordverdächtig: Frühe Obstbaum-Blüte im Alten Land

Das Alte Land blüht auf. In diesem Jahr zeigen sich die ersten Knospen deutlich früher als normalerweise. Laut Obstbau-Versuchszentrum in Jork handelt es sich um die früheste Obstbaum-Blüte der vergangenen sieben Jahre. Grund dafür sei der milde Winter, sagte der stellvertretende Leiter Matthias Görgens dem NDR Niedersachsen. Vor allem der Februar sei fünf Grad wärmer gewesen als sonst und habe dadurch "wie ein Turbo gewirkt", so Görgens. Insgesamt blühen im größten deutschen Obstanbaugebiet in den kommenden Wochen 18 Millionen Obstbäume. Zunächst die weißen Kirschblüten, die laut Obstbauzentrum voraussichtlich bereits im Lauf der kommenden Woche in voller Blüte stehen. Auch bei den Äpfeln seien schon die ersten roten Blütenblätter sichtbar, hieß es.

VIDEO: Frühe Blüte im Alten Land: Obst-Bäume sind 14 Tage zu früh dran (1 Min)

