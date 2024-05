37 Stunden Kegel-Marathon: Bohmter Club wagt Weltrekordversuch Stand: 02.05.2024 13:53 Uhr Der Kegelclub "Hermann Löns" organisiert jährlich Spendenaktionen für Kinder- und Jugendarbeit. Nun hat er sich eine ausgefallene Aktion überlegt: "Dauerkegeln", bis der Weltrekord fällt.

Elf Männer des Kegelclubs in Bohmte (Landkreis Osnabrück) wollen am Wochenende 37 Stunden kegeln - ohne Pause. Am Samstag starten sie um sechs Uhr morgens und kegeln bis Sonntag um 19 Uhr. Stündlich treten die Männer von "Hermann Löns" gegen eine andere Gruppe an, Kegelclubs, Sportvereine, Freunde und Familie. Bis zu 2.000 Menschen sind als Zuschauer erwartet. Mit den Erlösen der Aktion möchte der Kegelclub die Kultur- und Jugendarbeit in Bohmte unterstützen.

Weltrekord in Bohmte zum 950. Jubiläum

Den aktuellen Rekord halten zwei Männer aus Großbritannien seit 13 Jahren. Das Rekordinstitut Deutschland (RID) wird den Rekordversuch begleiten, sodass der Kegelklub offiziell als Weltrekordhalter geführt werden kann. Anlass der Aktion ist das Ortsjubiläum, bei dem 950 Jahre Bohmte gefeiert werden.