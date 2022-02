Wohnungsmarkt: Erneut mehr Neubau in Niedersachsen erwartet Stand: 24.02.2022 10:41 Uhr Lieferengpässe bei Baumaterialien, teils teure Darlehen und lange Wartezeiten bei Handwerkern: Trotz dieser Hindernisse dürften erneut mehr Wohnungen in Niedersachsen gebaut werden.

Zu dieser Einschätzung kommt die landeseigene NBank. Für 2021 und 2022 rechnet sie mit deutlich mehr als 30.000 Fertigstellungen. Die Experten des Förderinstituts erwarten einen Zuwachs um sieben beziehungsweise fünf Prozent aus, wie NBank-Vorstandschef Michael Kiesewetter sagte.

Mehr Baugenehmigungen als Fertigstellungen

Die abschließenden Daten für das vorige Jahr liegen noch nicht vor, die Erwartungen basieren auf schon vorliegenden Baugenehmigungen. 2020 waren in Niedersachsen etwa 30.300 Wohnungen neu entstanden. Gleichzeitig klafft zwischen den erteilten Baugenehmigungen und den abgeschlossenen Projekten eine große Lücke. Mehr als 40.000 geplante Wohnungen seien noch nicht fertig. Dieser Überhang sei so hoch wie nie.

Neue Immobilien: Mehr Ein- und Zweifamilienhäuser erwartet

Die Immobilienanalysten der NBank rechnen damit, dass mehr Ein- oder Zweifamilienhäuser gebaut werden als Wohnungen in größeren Gebäuden. Doch auch außerhalb von Städten ist Bauland zuletzt vielerorts teurer geworden.

Weitere Informationen Studie: Niedersachsen braucht 80.000 weitere Sozialwohnungen Laut Pestel Institut gibt es erhebliche regionale Unterschiede. Vor allem in Hochschulstädten sei der Bedarf groß. mehr

Platz für Wohnraum muss besser genutzt werden

In begehrten Lagen soll der Platz deshalb durch eine kompaktere Bauweise besser genutzt werden. Ausgehend von eingereichten Bauanträgen deute sich seit einiger Zeit eine "Trendwende" in Richtung Geschosswohnungen an, berichtete die Bank in Hannover.

Städte voll - Zahl der Bauanträge dürfte stagnieren

Es gebe aber nach wie vor Faktoren, die den Neubau von Wohnungen bremsen. Dazu gehörten anhaltende Lieferengpässe für etliche Baumaterialien. "Die gesamte Baubranche leidet außerdem unter Fachkräftemangel", hieß es. Und: "Schließlich sind vor allem in den großen Städten die Bauland-Potenziale mehr und mehr ausgeschöpft." Die Zahl der Bauanträge dürfte in diesem Jahr daher eher stagnieren.

Weitere Informationen Preise für Immobilien in Niedersachsen steigen weiter an Das geht aus dem aktuellen Immobilienmarktbericht hervor. Es gibt aber Preisunterschiede zwischen Stadt und Land. mehr

VIDEO: Coronakrise sorgt für neuen Trend zum Landleben (3 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.02.2022 | 11:00 Uhr