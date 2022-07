Wie können Städte und Kreise in Niedersachsen Energie sparen? Stand: 08.07.2022 18:16 Uhr Wegen der Energiekrise will die Stadt Oldenburg eine Liste mit Sparvorschlägen für Verwaltung, Wirtschaft und Haushalte diskutieren. Auch andere Städte und Landkreise arbeiten an Spar- und Notfallplänen.

"Es gibt durchaus ein Potenzial, das mit vergleichsweise einfachen Maßnahmen schnell genutzt werden könnte", sagte Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) der "Nordwest-Zeitung". Eine Projektgruppe befasse sich mit den Einsparpotenzialen bei städtischen Gebäuden. Der Energiebedarf können in vielen Fällen zwischen zehn und 20 Prozent gesenkt werden. Jede einzelne Maßnahme möge klein wirken, doch in der Summe "können wir gemeinsam eine größere Wirkung entfalten", so der Politiker weiter. Jede Kilowattstunde, die nicht verbraucht werde, helfe, die Gasspeicher zu füllen.

Sparen, um die Versorgung im Winter zu sichern

Insgesamt 30 Sparvorschläge will die Verwaltungsspitze am Montag beraten. "Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass das Maßnahmenpaket auch unangenehme Dinge enthält", sagt Krogmann. Es solle zwar niemand frieren, doch wenn etwa die Reduzierung um ein Grad Raumtemperatur sechs Prozent Energie einspart, dann sollte man auch das ausnutzen. So könnten die Temperaturen auf den rechtlich zulässigen Mindestwert heruntergefahren werden. "Alle müssen den Ernst der Lage begreifen. Jede Kilowattstunde, die wir heute nicht verfeuern, trägt dazu bei, unsere Versorgung in diesem und im nächsten Winter zu sichern."

In der Verwaltung, in den Schulen und den öffentlichen Gebäuden ließen sich dem Oberbürgermeister zufolge 10 bis 15 Prozent Energie sparen. Denkbar sei auch, die Außenbeleuchtung öffentlicher Gebäude außer Betrieb zu nehmen, Ampelanlagen nach 22 Uhr abzuschalten oder die Straßenbeleuchtung zu reduzieren. Außerdem werde geprüft, ein bis zwei Schwimmbäder in den Sommerferien bis Ende August zu schließen. Krogmann zufolge beträgt der Erdgasverbrauch der städtischen Liegenschaften rund 41 Millionen Kilowattstunden im Jahr, ihr Stromverbrauch liegt bei rund zwölf Millionen Kilowattstunden. Sowohl beim Gas- als auch beim Stromverbrauch rangierten die Schulen an erster Stelle, sie verbrauchten 67 Prozent des gesamten Erdgasbedarfs und 50 Prozent des Strombedarfs.

Andere Städte und Kreise haben Temperatur in Bädern gesenkt

In anderen Teilen Niedersachsens denken Stadt- und Kreisverwaltungen ebenfalls über Sparmöglichkeiten nach - und haben einige bereits umgesetzt. Im Landkreis Peine und in Wolfenbüttel ist das Wasser in den Schwimmbädern aktuell um eineinhalb bis zwei Grad kühler. Das spare etwa acht bis zehn Prozent Energie. Allerdings gibt es auch Bedenken, etwa gegen Maßnahmen wie Bäderschließungen: Die Menschen könnten dann auf private Pools ausweichen, sagte der Sprecher des Landkreises Goslar.

Braunschweig will dämmen, Landkreis Gifhorn Technik austauschen

Die Stadt Braunschweig berät unterdessen mit dem Personalrat, ob die Raumtemperatur in öffentlichen Gebäuden gesenkt werden kann. Aber mehr Einsparpotenzial liegt einem Sprecher zufolge darin, an Fassaden, Fenstern und Dächern der Gebäude nachzudämmen. Der Landkreis Gifhorn will in besonders alten Schulen, Kreishäusern und einer Asylbewerberunterkunft - je nach Bedarf - neue Heizungen, Wärmepumpen, Solaranlagen und LED-Leuchten einbauen lassen. Das alles solle noch vor dem Winter fertig sein, so die Sprecherin.

Harburg versorgt sich mit Ökostrom, Lüneburg plant Konferenz

Der Landkreis Harburg ist vielen anderen Kreisen in puncto Energieversorgung einen Schritt voraus: Dort werden alle 134 öffentlichen Gebäude mit Ökostrom versorgt - sechs Prozent davon stammen aus Photovoltaikanlagen. Allerdings suchen die Fachleute auch dort nach weiteren Möglichkeiten, einzusparen. Die meisten Städte und Kommunen wollen ihre Notfallpläne nach den Sommerferien vorstellen. Lüneburg etwa plant für die letzte August-Woche eine Konferenz. Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch (Grüne) will dann mit Vertretern von Wirtschaft, Wohlfahrtsverbänden, Kirche, Energieversorgern, Banken, Kliniken, Schulen, Kitas und der Leuphana Universität mögliche Szenarien und Notfallpläne besprechen. Es gehe darum, "wie wir als Stadtgesellschaft zusammenhalten können".

