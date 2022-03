Weil fordert faire Lastenverteilung bei Flüchtlingsaufnahme Stand: 17.03.2022 19:40 Uhr Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) drängt auf eine faire Lastenverteilung zwischen Bund und Ländern im Hinblick auf die steigenden Flüchtlingszahlen aus der Ukraine.

Er begrüßte die Einrichtung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe, die bis 7. April Ergebnisse vorlegen soll. "Das ist kein Vertagen, sondern ein Vorbereiten von ganz wesentlichen Entscheidungen", sagte Weil am Donnerstag nach den Bund-Länder-Gesprächen. Auch die Kommunen bräuchten ein verlässliches System. "Innerhalb Niedersachsens haben wir bereits begonnen, die Ukrainerinnen und Ukrainer auf die Kommunen zu verteilen. Es ist schwierig und dennoch notwendig, den Geflüchteten - wenn irgend möglich - Unterkünfte anzubieten, in denen sie ein wenig zur Ruhe kommen können", so Weil weiter.

Weil: Bezahlbare Preise für Strom und Gas von "existenzieller Bedeutung"

Außerdem ging er auf die Energieversorgung ein. "Für das Industrieland Niedersachsen, besonders aber auch für die hier lebenden Menschen ist eine sichere Versorgung mit Wärme, Strom und Gas zu bezahlbaren Preisen von existenzieller Bedeutung", sagte er. Im Hinblick auf die "hochproblematische Energiepreisentwicklung" habe die Bundesregierung dem Wunsch der Länder noch nicht entsprechen können, konkrete Pläne zur weiteren Entlastung auf den Tisch zu legen. Aber: Er gehe davon aus, dass dies sehr schnell nachgeholt werden wird, so Weil.

