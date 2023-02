Warnstreik trifft heute Kitas, Müllabfuhr und Nahverkehr Stand: 21.02.2023 06:40 Uhr Einen Tag bevor die zweite Tarif-Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst beginnt, ruft die Gewerkschaft ver.di für heute auch in Niedersachsen zum Warnstreik auf. In mehreren Städten sind Kundgebungen geplant.

"Wir sind wieder im ganzen Land unterwegs", teilte ver.di im Vorfeld mit. Ein Schwerpunkt der Aktionen liege dieses Mal in der Stadt und Region Hannover. Aber auch in Braunschweig, Lüneburg, Verden, Meppen und Emden sowie in den Landkreisen Hildesheim, Leer und Celle sind heute Warnstreiks in kommunalen Einrichtungen und Betrieben geplant. Die Gewerkschaft rechnet mit einer vierstelligen Teilnehmerzahl. Sie begründet den Aufruf zum ganztägigen Warnstreik damit, dass die Arbeitgeberseite bislang kein Angebot vorgelegt hat. In Niedersachsen sind rund 240.000 Menschen im öffentlichen Dienst beschäftigt.

Diese Einrichtungen werden in einigen Städten bestreikt

Abwasserbetriebe

Agentur für Arbeit

Bundesbehörden

Energieversorger

Forschungseinrichtungen

Jobcenter

Müllabfuhr

kommunale Kindertagesstätten

kommunale Kliniken

Sparkassen

Staatstheater

Straßenreinigung

Verkehrsbetriebe

Verwaltungen

Flughäfen wie der Hannover Airport in Langenhagen sollen nach den Warnstreiks am vergangenen Freitag vom Ausstand ausgenommen sein.

In diesen Städten soll es Kundgebungen geben

Braunschweig: Sternmarsch zur Kundgebung um 10 Uhr auf dem Schlossplatz

Sternmarsch zur Kundgebung um 10 Uhr auf dem Schlossplatz Celle: 11 Uhr Kundgebung auf der Stechbahn

11 Uhr Kundgebung auf der Stechbahn Hameln: Demo durch die Innenstadt mit Kundgebungen am Rathaus, Kreishaus und der Sparkasse/Hochzeitshaus

Demo durch die Innenstadt mit Kundgebungen am Rathaus, Kreishaus und der Sparkasse/Hochzeitshaus Hannover: Demozüge aus verschiedenen Richtungen kommen um 11 Uhr auf dem Goseriedeplatz zur Abschlusskundgebung zusammen

Demozüge aus verschiedenen Richtungen kommen um 11 Uhr auf dem Goseriedeplatz zur Abschlusskundgebung zusammen Hildesheim: Demonstrationszug durch die Innenstadt, 10.50 Uhr Abschlusskundgebung auf dem Platz auf der Lilie

Demonstrationszug durch die Innenstadt, 10.50 Uhr Abschlusskundgebung auf dem Platz auf der Lilie Lehrte (Region Hannover): Demozug durch die Innenstadt mit Abschlusskundgebung um 10.30 Uhr in Höhe Kurt-Hirschfeld Forum

Demozug durch die Innenstadt mit Abschlusskundgebung um 10.30 Uhr in Höhe Kurt-Hirschfeld Forum Wolfsburg: Kundgebung um 10 Uhr auf dem Rathausplatz

Gewerkschaft ver.di fordert 10,5 Prozent mehr Lohn

Am Mittwoch beginnt in Potsdam die für zwei Tage angesetzte zweite Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt. Für die bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen fordert ver.di 10,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat. Auszubildende sollen 200 Euro mehr im Monat erhalten und unbefristet übernommen werden. Die dritte Verhandlungsrunde ist bereits vom 27. bis 29. März terminiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.02.2023 | 07:00 Uhr