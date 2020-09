Stand: 24.09.2020 07:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Waldbesitzer klagen: Wild verhindert Aufforstung von Katharina Seiler

Der Wald leidet unter den Dürrejahren. Große Schäden sind die Folgen. Allein in den Niedersächsischen Landesforsten sollen sie bei rund 300 Millionen Euro liegen. Rund 10.000 Hektar müssen laut Landesforsten-Chef Klaus Merker aufgeforstet werden. Ein Waldgipfel vor einem Jahr - also ein Treffen von Landwirtschaftsministerien der Länder, Forst-, Naturschutz- und Jagdverbänden - sollte dem Wald helfen. Ein Ergebnis: Der Bund stellte damals 547 Millionen Euro bereit, damit Waldbesitzer den geschädigten Wald wieder aufforsten können. Doch ein Jahr später ist klar: Geld allein wird dem Wald nicht helfen.

Forstwirte: Wild ist zu gefräßig

Laut Georg Schirmbeck, Präsident des Deutschen Forstwirtschaftrates, behindere zu viel Wild den Umbau des Waldes. Was nütze es, wenn Waldbesitzer neue Bäume aussäten oder pflanzten, wenn Rehe und Hirsche alles wieder wegfräßen, so Schirmbeck, der selbst Wald in Niedersachsen besitzt. Er habe eine zwei Hektar große Fläche mit jungen Pflanzen gesehen, die komplett verbissen gewesen sei. Und da es nicht finanzierbar sei, jede Pflanze mit einem Zaun zu schützen, müssten die Jäger mehr Rehe schießen.

Jäger wollen Verantwortung allein nicht tragen

Auch Forstwissenschaftler, wie Christian Ammer von der Universität Göttingen, stellen fest: Ein Wald mit verschiedenen Baumarten könne in Gebieten mit viel Rehwild nicht entstehen. Ebenso wie der Forstwirtschaftsrat und der ökologische Jagdverband fordern die Forstwissenschaftler, die Jäger sollten den Schalenwildbestand regulieren. Der Jagdverband dagegen sagt: ein Waldumbau nur mit dem Gewehr funktioniere nicht. Er sieht auch Waldbesitzer und Forstwirtschaft in der Pflicht. Das Bundeslandwirtschaftsministerium sucht jetzt mit einer Novelle des Bundesjagdgesetzes den Ausgleich zwischen den Positionen und will Wald und Wild gleichermaßen schützen.

