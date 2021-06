Volksfest in Corona-Zeit: "Hanno-Park" in Hannover eröffnet

Stand: 25.06.2021 17:46 Uhr

In Hannover ist am Freitag der "Hanno-Park" gestartet. Es ist das aktuell größte Volksfest unter Corona-Bedingungen in Niedersachsen. Es gibt Karussells und Losbuden - aber keine Bierzelte.