Rekordhoch: Fast jede dritte Geburt per Kaiserschnitt Stand: 05.05.2025 14:32 Uhr Im Jahr 2023 lag die Anzahl der Entbindungen per Kaiserschnitt so hoch wie noch nie. In niedersächsischen Krankenhäusern kam 2023 fast jedes dritte Kind per Kaiserschnitt zur Welt.

Das entspricht 31,4 Prozent aller Geburten in Niedersachsen, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Bundesweit habe die Anzahl der Entbindungen per Kaiserschnitt mit 32,6 Prozent ein Rekordhoch erreicht. Demnach entbanden 2023 rund 218.000 Frauen auf diesem Wege. Damit sei der bisherige Höchstwert aus dem Jahr 2011 (32,2 Prozent) übertroffen worden, hieß es.

Kaiserschnittrate in 30 Jahren verdoppelt

Im Jahr 1993 lag die Kaiserschnittrate laut Bundesamt noch bei 16,9 Prozent. Demnach habe sich der Anteil der Kaiserschnitte über die vergangenen drei Jahrzehnte verdoppelt. Insgesamt hätten 60,6 Prozent der Frauen 2023 auf natürlichem Wege entbunden, hieß es. Dabei sei in 6,5 Prozent der Geburten eine Saugglocke eingesetzt worden - und bei 0,2 Prozent eine Geburtszange.

Ländervergleich: Kaiserschnittrate in Niedersachsen im letzten Drittel

Im Vergleich der Bundesländer war der Anteil der Entbindungen per Kaiserschnitt im Saarland am höchsten (36,4 Prozent). Gefolgt von Hamburg mit 36,2 Prozent. Niedersachsen liegt dementsprechend im hinteren Mittelfeld. Die niedrigste Kaiserschnittrate hatte Sachsen (25,6 Prozent) - gefolgt von Brandenburg mit 29,3 Prozent.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitspolitik