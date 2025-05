Stand: 05.05.2025 14:32 Uhr Neuer Ofen: Salzgitter AG investiert dreistellige Millionensumme

Die Salzgitter AG investiert weiter in klimaverträgliche Anlagen: Wie das Unternehmen mitteilte, schafft es für einen dreistelligen Millionenbetrag einen neuen Hubbalkenofen an. In solchen Öfen werden Stahlblöcke - sogenannte Brammen - vor dem Walzen noch einmal erhitzt. Laut Konzern soll die neue Anlage dafür 30 Prozent weniger Energie benötigen. Außerdem ermögliche sie den Einsatz von Wasserstoff bei der Herstellung grünen Stahls, heißt es. "Dies ist ein weiterer wesentlicher Schritt zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks der Flachstahlprodukte", sagte Sparten-Betriebsdirektor Thomas Routschek. Wie andere Hersteller will auch die Salzgitter AG klimaneutral werden. Der neue Hubbalkenofen soll 2028 fertig sein.

