Tote Frau in Bienenbüttel identifiziert: Angehörige melden sich Stand: 05.05.2025 16:39 Uhr Nach dem Fund einer weiblichen Leiche in einem Waldgebiet in Bienenbüttel (Landkreis Uelzen) ist die Identität der Toten geklärt worden. Angehörige einer 67-Jährigen haben sich bei der Polizei gemeldet.

Am Sonntag sind die Angehörigen auf der Polizeiwache in Lüneburg erschienen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Deren Angaben seien mit Merkmalen der Leiche abgeglichen worden. Es stellte sich heraus, dass es sich bei der Toten um eine 67 Jahre alte Frau aus der Samtgemeinde Bienenbüttel handelte, sagte ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen. Waldarbeiter hatten die weibliche Leiche laut Polizei am 13. April zwischen den Ortsteilen Steddorf und Rieste entdeckt. Ein Fremdverschulden hatten die Ermittler nach einer Obduktion und weiteren Untersuchungen ausgeschlossen, hieß es.

Polizei hatte um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten

In der vergangenen Woche hatten Ermittler erneut das Waldgebiet um den Fundort nach Indizien abgesucht. Zudem bat die Polizei um Hinweise - zum Beispiel von Personen, die ihre Nachbarin länger nicht gesehen haben, so eine Sprecherin. Die Beamten konnten nach eigenen Angaben ausschließen, dass es sich um die seit März vermisste Petra S. aus Uelzen handelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.04.2025 | 18:00 Uhr