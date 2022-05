Vielerorts in Niedersachsen fehlen Gelbe Säcke Stand: 10.05.2022 18:47 Uhr In einigen Regionen in Niedersachsen herrscht derzeit offenbar Mangel an Gelben Säcken. Weniger Probleme haben jene Landkreise, in denen es bereits die Gelben Tonnen gibt.

Die Stadtsprecherin aus Springe (Region Hannover) etwa berichtet von Anrufen und Mails von frustrierten Bürgerinnen und Bürgern, dass entweder keine Säcke zu bekommen seien oder dass diese nicht abgeholt würden. Auch aus Hemmingen (Region Hannover) wird berichtet, dass die Säcke mit dem Abfall einfach liegen bleiben. In der Region Hannover ist seit Anfang des Jahres das Unternehmen RGM für die Entsorgung zuständig. Auf Anfrage des NDR Niedersachsen hat man sich dort bislang nicht zu dem Thema geäußert.

In Lüneburg soll es bald wieder genügend Gelbe Säcke geben

Auch in den Landkreisen Harburg und Lüneburg wissen viele Menschen derzeit nicht, wie sie ihren Verpackungsmüll entsorgen sollen, in den Supermärkten gibt es aktuell kaum noch Gelbe Säcke. Nach wie vor sei der Lockdown in China für die Lieferengpässe verantwortlich, sagte eine Sprecherin des Entsorgungsunternehmens Nehlsen - es sammelt die Gelben Säcke in der Stadt Lüneburg und in Verden ein. In dieser Woche soll es nun nach langer Pause eine erste Charge an Gelben Säcken geben, die an Supermärkte und andere Ausgabestellen verteilt wird. Menschen, die in Mehrfamilienhäusern wohnen, können ihren Verpackungsmüll auch direkt ohne einen Gelben Sack in die großen 1.100 Liter Sammelcontainer werfen. Und der Verpackungsmüll könne auch in anderen - durchsichtigen - Säcken oder Plastiktüten an den Straßenrand gestellt werden. In gut einem Monat sollte es aber wieder genügend gelbe Säcke in Lüneburg geben, sagte die Unternehmenssprecherin.

Landkreis Harburg bekommt Gelbe Tonne im kommenden Jahr

Im Landkreis Stade gibt es nach Angaben des Recycling Zentrums Stade keine Probleme. Dort bestellen die Einwohnenden ihre Wertstoffsäcke über ein Gutscheinsystem direkt beim Entsorgungsbetrieb und können diese dann in den Abgabestellen einlösen. Dadurch gebe es eine bessere Kontrolle über die Abgabemengen, sagte das Unternehmen dem NDR in Niedersachsen. Und in den Landkreisen Uelzen und Lüchow-Dannenberg zum Beispiel gibt es für den Verpackungsmüll die Gelbe Tonne, ebenso im Heidekreis. Wenn die Tonne nicht ausreicht, könne auch kostenlos eine weitere oder größere für Wertstoffmüll bestellt werden, heißt es vonseiten der Entsorgungsbetriebe. Im Landkreis Harburg soll die Gelbe Tonne im kommenden Jahr eingeführt werden, schreibt der Landkreis auf seiner Internetseite. Bis dahin gibt es noch die Gelben Säcke. Und die - das berichten Einwohnerinnen und Einwohner aus dem Landkreis - seien zurzeit auch oft Mangelware.

