Verteidigungsminister Pistorius besucht Soldaten in Munster Stand: 19.02.2023 12:09 Uhr Boris Pistorius (SPD) besucht am Montag die Panzertruppenschule im niedersächsischen Munster. Er will sich dort über die Ausbildung ukrainischer Soldaten an deutschen Panzern informieren.

Der Bundesverteidigungsminister wird den Soldaten bei Übungseinheiten zuschauen und will vor allem mit ihnen ins Gespräch kommen. In Munster lernen ukrainische Soldaten, den Kampfpanzer Leopard 2 und Schützenpanzer Marder zu bedienen, um anschließend damit an der Front gegen Russland kämpfen zu können. Deutschland hat der Ukraine 14 Leopard 2 und 40 Marder zugesichert. Sechs Wochen dauert das Training der ukrainischen Soldaten in der Lüneburger Heide, danach geht es für die Soldaten zurück ins Kriegsgebiet.

Nächster Besuch von Pistorius in Unterlüß

Neben den Besatzungen der Panzer bildet die Bundeswehr in Munster auch Sanitäter und Pioniere aus. Nach dem Besuch geht es für Bundesverteidigungsminister Pistorius weiter ins nahe gelegene Unterlüß im Landkreis Celle zum Rüstungsunternehmen Rheinmetall. Dort will sich Pistorius informieren, wie die Ukraine weiter unterstützt werden kann.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundeswehr