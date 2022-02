Stand: 26.11.2013 20:17 Uhr VW investiert 1,2 Milliarden Euro in Russland

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ist am Dienstag zusammen mit VW-Chef Martin Winterkorn von Moskau ins 190 Kilometer südlich gelegene Kaluga gefahren. Am dritten Tag der Russlandreise des Ministerpräsidenten haben sie dort das Volkswagen-Werk besucht. Die Wolfsburger leiden wie die gesamte Branche unter dem rückläufigen Automarkt in Russland. Der VW-Konzern glaubt jedoch fest an eine Erholung der Konjunktur. "Russland ist für den Volkswagen-Konzern der strategische Wachstumsmarkt Nummer eins in Europa", sagte Winterkorn. "Bis Ende 2018 investieren wir weitere 1,2 Milliarden Euro in Russland."

Winterkorn: "VW bleibt starker Motor für russische Industrie"

Für VW ist Russland ein wichtiger Standort: Etwa 6.000 Mitarbeiter hat das Unternehmen alleine im Werk in Kaluga, rund 180.000 Autos rollen hier pro Jahr vom Band. Der Konzern schlägt sich auf dem russischen Automarkt, der als einer der weltgrößten Zukunftsmärkte gilt, besser als die Branche insgesamt. Insgesamt gingen die Autoverkäufe um etwa sieben Prozent zurück, der Absatz von VW liegt dagegen 4,4 Prozent unter Vorjahresniveau. Winterkorn zeigte sich in Kaluga zuversichtlich. VW bleibe "ein starker Motor für die russische Automobilindustrie". Seit 2006 habe der Konzern bereits 1,3 Milliarden Euro in die russische Produktion investiert.

In Kaluga soll 2015 ein VW-Motorenwerk in Betrieb genommen werden. Auch der Autozulieferer Continental produziert in der Stadt. Ein Werk für Pkw-Reifen steht bereits, 2014 sollen in Kaluga auch Motorenteile gebaut werden.

