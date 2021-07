Urlaub im Sommer: Regeln für Rückkehrende nach Niedersachsen Stand: 03.07.2021 12:03 Uhr Viele Niedersachsen stecken mitten in der Planung für ihren Sommerurlaub. Flugreisen ins Ausland sind möglich, doch bei der Einreise gelten Regeln. Und nicht nur dort - ein Überblick.

Unmittelbar vor der Urlaubszeit hat die Staatskanzlei noch einmal Erklärungen für die Einreise nach Niedersachsen veröffentlicht. Dabei gibt es Regeln, die für alle Rückreisen per Flugzeug aus dem kompletten Ausland gelten - also aus Ländern ohne Risikoeinstufung, aus einem Risikogebiet, aus einem Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet. Für die Einreise ist immer ein negativer Schnell- oder PCR-Test vorzuweisen. Dieser darf maximal 48 Stunden alt und kein Selbsttest sein.Außerdem muss er bereits beim Abflug vorliegen. Alternativ: Eine vollständige Impfung oder vollständige Genesung kann nachgewiesen werden. Diese Regeln verschärfen sich je nach Lage im jeweiligen Urlaubsland. Es gilt: Für Risiko, Hochinzidenz- und Virusvariantengebiete ist die Einstufung am Tag der Rückreise nach Niedersachsen oder Deutschland entscheidend.

Einreise aus einem normalen Risikogebiet

Für eine Einreise aus einem normalen Risikogebiet - egal, auf welchem Weg - ist zum negativen Schnell- oder PCR-Test oder der vollständigen Impfung oder Genesung auch eine Online-Registrierung vor Rückreise notwendig. Dann müssen Reisende nicht in Quarantäne. Halten sie sich nicht daran, drohen zehn Tage Quarantäne und ein Test binnen 48 Stunden nach Einreise. Die Quarantäne endet dann mit dem Nachweis eines negativen Testergebnisses. Derzeit gelten zum Beispiel einige Regionen in Frankreich, Norwegen, Schweden, Kroatien und die Türkei als normale Risikogebiete. Die vollständige Liste vom Robert-Koch-Institut (RKI) finden Sie an dieser Stelle.

Einreise aus Hochinzidenzgebiet: Zehn Tage Quarantäne

Die Regeln verschärfen sich für Einreisende aus einem Hochinzidenzgebiet. In der EU gibt es derzeit keine - betroffen sind aber viele beliebte Urlaubsländer wie zum Beispiel Ägypten, Malediven und Tunesien. Die vollständige Liste finden Sie hier. Wer aus einem solchen Gebiet einreist, braucht einen negativen Schnelltest oder den Nachweis der vollständigen Impfung oder Genesung und die Online-Anmeldung. Es folgt dann eine Quarantäne für zehn Tage - die nach einem weiteren negativen Test frühzeitig beendet werden kann. Allerdings kann dieser erst fünf Tage nach Einreise gemacht werden.

Einreise aus Virusvariantengebiet: 14 Tage Quarantäne

Aktuell gehören in Europa Portugal mit Madeira und den Azoren und Großbritannien inklusive Nordirland zu den Virusvariantengebieten. Bei der Einreise aus solchen Ländern darf der negative Schnelltest nicht älter als 24 Stunden sein, auch hier ist die Online-Registrierung Pflicht. Anschließend steht zwingend eine 14-tägige Quarantäne an - auch für vollständig Geimpfte und Genesene. Sie kann nicht vorzeitig beendet werden.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 03.07.2021 | 19:30 Uhr